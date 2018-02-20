Миротворцы ООН из других стран не будут действовать по украинским законам, — Матиос

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос считает, что в случае введения миротворческой миссии ООН военнослужащие других стран будут действовать не по украинским законам, а по законодательству своих стран. Об этом он сообщил в программе «Бацман» на телеканале «112 Украина».

«Никто нигде никогда не сказал, по какому принципу и по какому законодательству будет действовать миротворческий контингент, а он предполагается в количестве не менее чем сторона конфликта — 30−35 тысяч военных разных стран, в первую очередь не тех, которые являются членами НАТО. По всем международным нормам и по нормам ООН, военнослужащие в таком количестве будут отвечать не по украинским законам, а исключительно по экстратерриториальному принципу ответственности законодательства своих стран, несмотря на принимающую сторону», — сказал Матиос.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 20 февраля президент Петр Порошенко на заседании Военного кабинета СНБО подписал закон о реинтеграции Донбасса. Верховная Рада приняла этот закон 18 января.

Датой начала оккупации со ссылкой на другой закон определили 20 февраля 2014 года. На Россию как государство-агрессора возложена ответственность за нарушение прав человека на оккупированных территориях. Украина считает все документы, выданные на оккупированных территориях, ничтожными, кроме справок о рождении и смерти.