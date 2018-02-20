Цуренко проиграла на старте турнира в Дубае экс-пятой ракетке мира (видео)

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко, занимающая 42-е место в мировом рейтинге, не сумела преодолеть стартовый раунд турнира в Дубае с призовым фондом 2,6 миллиона долларов. В первом круге соревнований 28-летняя киевлянка, пробившаяся в основную сетку сквозь сито квалификации, проиграла бывшей пятой ракетке мира итальянке Саре Эррани, ныне располагающейся на 143-м месте в мировом рейтинге.

Четвертая очная дуэль теннисисток (две из трех предыдущих остались за украинкой) продолжалась один час и 41 минуту и завершилась в пользу итальянской теннисистки, также попавшей в основную сетку благодаря победе в квалификации — 6:4, 6:3.

Тем не менее выступления в Объединенных арабских Эмиратах принесли Лесе Цуренко 15 тысяч 867 долларов призовых. Примечательно, что киевлянка еще ни разу не сумела выйти во второй круг основной сетки на этом турнире, тогда как итальянка Эррани в 2016 году отпраздновала победу в этих состязаниях.

К сожалению, стартовый раунд турнира в Дубае оказался несчастливым и для украинок Ольги Савчук и Надежды Киченок, выступающих в парных соревнованиях. В первом круге этого вида состязаний Савчук вместе с россиянкой Анастасией Павлюченковой уступили польско-американскому дуэту Алисия Росольска / Эбигэйл Спирс — 2:6, 0:6, а Киченок в паре с австралийкой Анастасией Родионовой проиграли Латише Чан из Китайского Тайбэя и чешке Андреа Сестини-Главачковой — 3:6, 1:6.

Добавлю, что действующим победителем турнира в Дубае в одиночном разряде является четвертая ракетка мира Элина Свитолина. Защиту титула 23-летняя одесситка начнет со второго круга, в котором встретится с китаянкой Цзян Ван, занимающей 46-ю строку в мировом рейтинге. Теннистски до этого лишь раз встречались между собой (в марте 2017 года на турнире в Индиан-Уэллс) и тогда победа осталась за нашей спортсменкой — 3:6, 6:3, 7:6 (3).