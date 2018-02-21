В Днепропетровской области произошло землетрясение магнитудой 3,2

Пресс-секретарь ГУ Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области Дарья Гречищева заявила, что в Кривом Роге зафиксировано землетрясение магнитудой 3,2. Об этом сообщило «Радио Свобода».

«Эпицентр землетрясения находился на глубине пять километров. Причиной землетрясения стал тектонический разлом на глубине 200 километров. Люди почувствовали землетрясение. Информация о том, что землетрясение могло произойти из-за горных работ, не подтверждается», — отметила Гречищева.

Жители Кривого Рога в социальных сетях писали, что ночью как минимум в двух районах города ощущался подземный толчок.

Ранее сообщалось о том, что в Мексике19 февраля произошло землетрясение магнитудой 6 баллов. Его эпицентр находился недалеко от города Оахака.