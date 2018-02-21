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ДТП

В Киеве на Борщаговке Mitsubishi на пешеходном переходе сбил женщину

Инф. «ФАКТОВ»

21.02.2018 0:49 125

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20 февраля в Киеве на бульваре Ромена Роллана автомобиль Mitsubishi сбил женщину. «Японец» двигался со стороны улицы Якуба Коласа, поворачивая на бульвар, и на пешеходном переходе наехал на пожилую женщину.

Пострадавшую госпитализировали в Киевскую городскую клиническую больницу № 17. Об этом сообщает «Информатор».

Полицейские подтвердили тот факт, что произошло ДТП и пострадала женщина. Люди с Mitsubishi вместе с водителем сухо прокомментировали инцидент. Они только сообщили о том, что пострадавшая сейчас находится в тяжелом состоянии в реанимации.

В то же время, по словам очевидцев, «японец» не только наехал на женщину, но и «протащил» ее по земле. По их словам, на асфальте даже нет следов торможения. Это говорит о том, что, скорее всего, водитель Mitsubishi не сразу понял, что сбил человека.

Ранее сообщалось, что в Киеве 20 февраля произошло смертельное ДТП: от удара водителя смятой Skoda выбросило из салона авто.

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Анекдот от «ФАКТОВ»

— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!

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