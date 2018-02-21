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Вертолет

В Эквадоре вертолет упал в океан, погибли три человека (видео)

Инф. «ФАКТОВ»

21.02.2018 1:15 97

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Пресс-центр спасательной службы Эквадора сообщил о том, что легкий вертолет R44 упал во вторник в океан неподалеку от пляжа Сан-Матео в эквадорской провинции Манаби, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщает местный телеканал teleamazonas.

Сразу после получения сигнала о катастрофе к месту происшествия были направлены спасатели, полиция и звено эквадорских ВВС, отмечается в сообщении.

Спасатели обнаружили тела трех человек, находившихся в салоне вертолета, их извлекли и на лодках доставили в порт Сан-Матео. Главное управление гражданской авиации страны начало расследование причин катастрофы.

Ранее сообщалось о том, что в катастрофе вертолета в Мексике погибли 13 человек.

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