В Восточной Гуте в течение 48 часов убиты 250 человек

Войска правящего режима Сирии в течение 48 часов убили 250 человек в Восточной Гуте — последнем районе, контролируемом противниками официального Дамаска. Среди погибших много женщин и детей. Об этом сообщила во вторник, 20 февраля, правозащитная организация «Сирийский наблюдательный совет по правам человека» (SOHR), передает DW.

По данным ООН, в регионе за эти двое суток выведены из строя шесть клиник, включая важнейший госпиталь в Арбине, который дважды подвергался бомбардировкам. Как сообщает SOHR, это лечебное учреждение было целью атак российских военных самолетов.

Правозащитники отмечают, что это самые большие суточные человеческие потери в районе Восточной Гуты со времен химической атаки в 2013 году.

Напомним, что SOHR базируется в Лондоне, а свои сообщения получает от сети активистов на территории Сирии.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что 19 февраля, в результате бомбардировки и артобстрелов района Восточная Гута, погибли, по меньшей мере 71 мирный житель погиб и еще более 300 получили ранения.