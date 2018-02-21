С начала года на Донбассе зафиксировано 40 тысяч случаев нарушений режима прекращения огня, - Хуг

Заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг заявил, что с начала года Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала уже 40 тысяч нарушений режима прекращения огня на Донбассе. Об этом он сказал на пресс-брифинге в Мариуполе.

«Факт в том, что в этом году мы уже зафиксировали более 40 тысяч нарушений режима прекращения огня. И факт остается фактом, что было сделано очень мало, или вообще ничего не сделано для того, чтобы отреагировать на эти факты», — подчеркнул Хуг.

Также он отметил, что необходимо открыть больше КПВВ, где мирные жители смогут скорее пересекать линию разграничения и меньше подвергаться угрозам обстрелов.

Ранее сообщалось, что, по информации Хуга, в течение 2017 года наблюдатели ОБСЕ зафиксировали более 400 тыс. нарушений режима прекращения огня.