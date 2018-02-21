Трамп пообещал остановить насилие в школах США

Президент США Дональд Трамп пообещал предложить решение по борьбе с атаками на американские школы, в частности, школу во Флориде, где бывший ученик на прошлой неделе устроил стрельбу, в результате которой погибли 17 человек. Об этом он заявил на церемонии награждения полицейских США, передает CNN.

«Недавно произошла ужасная трагедия во Флориде. Мы найдем решение этой проблемы», — пообещал Трамп.

При этом американский президент не уточнил, как именно он намерен решать этот вопрос. Однако ранее в ходе этого мероприятия президент заявил, что подписал рекомендацию по ограничению оборота оружия, которое, в частности, было использовано подозреваемым в стрельбе в Лас-Вегасе, произошедшей в октябре минувшего года. Тогда погибли 58 человек, более 850 были ранены.

Ранее сообщалось, что 14 февраля, во Флориде 19-летний Николас Круз устроил бойню в средней школе им. Марджори Стоунмен Дуглас в городе Паркленд. В общей сложности погибли 17 человек. Ранения получили более 50.

