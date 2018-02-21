В 2017 году население Украины уменьшилось почти на 200 тысяч человек

В течение 2017 года численность населения Украины уменьшилась почти на 200 тысяч человек. Об этом сообщается в экспресс-выпуске Государственной службы статистики 20 февраля.

«В течение 2017 г. численность населения уменьшилась на 198,1 тыс. человек. Остается существенным превышение количества умерших над количеством живорожденных: на 100 умерших — 63 живорожденных», — говорится в сообщении.

За прошлый год умерли 2 786 детей в возрасте до года.

Отмечается, что фактическая численность населения в Украине, по оценкам на 1 января 2018 года, составляет 42 386,4 тысячи человек. Миграционный прирост составляет 11 997 человек. При этом численность на конец 2016 года составила 42 584 542 человека.

Ранее сообщалось, что наши сограждане тратят на продукты вдвое меньше, чем поляки и белорусы.