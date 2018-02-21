В зоне АТО военнослужащие совершают 2-3 самоубийства в неделю, - Матиос

Военнослужащие в зоне проведения Антитеррористической операции совершают в среднем от 2 до 3 самоубийств в неделю. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

«Очень печальная статистика самоубийств среди людей, которые длительное время находятся там. Это те, кто находится в зоне АТО или военных частях, которые отводятся на слаживание, и т. п. », — добавил Матиос.

По словам прокурора, свыше 500 тыс украинских мужчин прошли войну. Согласно мировой статистике, до 80% из них имеют различные признаки посттравматического синдрома, который проявляется в жестокости в семье, агрессии, невосприятии мирной жизни.

Ранее сообщалось, что, по словам Матиоса, в Украине за участие в войне на Донбассе осуждены 11 граждан России.