В оккупированном Крыму за 4 года задержали более 450 граждан Украины, - МИД

Пресс-служба Министерства иностранных дел Украины сообщила, что за 4 года оккупации Крыма российские власти задержали на территории полуострова 456 граждан Украины, в том числе и крымских татар. Об этом говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Также указывается, что за годы оккупации было проведено 377 допросов и 112 обысков. А 40 политических заключенных отбывают наказание за ложные обвинения.

«Через четыре года ситуация с правами человека в Крыму сильно ухудшилась. Задержания украинцев и крымских татар стали обычной практикой. Россия продолжает жить в своем имперском прошлом, возвращаясь обратно в СССР. Мы не будем играть по ее сценарию», — заявили в МИД.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что МИД Украины обвинил Россию в репрессиях против крымских татар. В частности, дипломаты заявили, что продолжение судебных заседаний по делу «Хизб ут-Тахрир» является очередным примером репрессий со стороны оккупационных властей в Крыму.