﻿

USD 27.07
RSS
Полиция Мексики

"Приключения" итальянцев в Мексике: в стране пропали без вести трое жителей Неаполя

Инф. «ФАКТОВ»

21.02.2018 4:55 165

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

Генеральная прокуратура мексиканского штата Халиско заявила о том, что к правоохранителям поступила информация о бесследном исчезновении трех граждан Италии. Об этом пишет издание La Jornnada.

В прокуратуре отмечают, что итальянцы пропали 31 января, а заявление от родственников было подано 1 февраля. Все трое пропавших — уроженцы итальянского Неаполя.

При этом родственники итальянцев предполагают, что к их исчезновению могут быть причастны местные полицейские, так как буквально перед самой пропажей итальянцы сообщили по телефону, что их задержал полицейский патруль и потребовал следовать за ними. После этого связь прервалась.

Власти Халиско опровергают данные о полицейских, якобы имеющих отношение к исчезновению иностранцев. Сейчас в штате началось расследование по данному делу и проводятся следственные действия, к процессу подключилось посольство Италии.

Ранее сообщалось о том, что в ДТП в Мексике погибли пятеро подростков.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины