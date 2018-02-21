"Приключения" итальянцев в Мексике: в стране пропали без вести трое жителей Неаполя

Генеральная прокуратура мексиканского штата Халиско заявила о том, что к правоохранителям поступила информация о бесследном исчезновении трех граждан Италии. Об этом пишет издание La Jornnada.

В прокуратуре отмечают, что итальянцы пропали 31 января, а заявление от родственников было подано 1 февраля. Все трое пропавших — уроженцы итальянского Неаполя.

При этом родственники итальянцев предполагают, что к их исчезновению могут быть причастны местные полицейские, так как буквально перед самой пропажей итальянцы сообщили по телефону, что их задержал полицейский патруль и потребовал следовать за ними. После этого связь прервалась.

Власти Халиско опровергают данные о полицейских, якобы имеющих отношение к исчезновению иностранцев. Сейчас в штате началось расследование по данному делу и проводятся следственные действия, к процессу подключилось посольство Италии.

Ранее сообщалось о том, что в ДТП в Мексике погибли пятеро подростков.