В Госдепе США заявили о необходимости создания кибербюро (видео)

Официальный представитель Государственного департамента Хизер Нойерт заявила, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон выступил в Конгрессе с предложением создать в ведомстве бюро, которое будет заниматься вопросами обеспечения кибербезопасности. Об этом она сказала на брифинге в ведомстве.

«Госсекретарь Тиллерсон выступал в Конгрессе с предложением создать здесь, в Государственном департаменте, новое бюро, которое занималось бы регулированием деятельности в киберпространстве», — заявила Нойерт.

Необходимость подобного шага американские дипломаты аргументируют российским вмешательством в американскую президентскую кампанию 2016 года, а также тем, что власти страны не регулируют деятельность технологических компаний — таких как Facebook, Google, Apple и т. д. Поэтому к ним представитель Госдепа обратилась с призывом быть «добросовестными американскими гражданами» и оказывать государству содействие в области пресечения различного рода киберпреступлений в сети Интернет.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что США выделят около $ 1 млрд на обеспечение кибербезопасности страны.