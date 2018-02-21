На Житомирщине государственный исполнитель вымогал 10 тыс гривен за снятие ареста с имущества, - полиция
Сотрудники Департамента защиты экономики Нацполиции задержали 20 февраля старшего государственного исполнителя Олевского района Житомирщины за вымогательство и получение взятки. Об этом говорится в информации Департамента коммуникации ведомства.
По имеющейся у правоохранителей информации, служащий Олевского районного отдела государственной исполнительной службы получил через электронный платеж на банковскую карту 16 февраля 2 тыс. гривен, а сегодня остальную часть взятки — еще 8 тыс. гривен. Таким образом общая сумма неправомерной выгоды, которую требовал чиновник у местного жителя за закрытие исполнительного производства и снятия наложенного на имущество ареста, составляет 10 тыс. гривен.
Около 14.00 полицейские задержали подозреваемого непосредственно на входе к месту работы.
Все действия служащего были соответственно задокументированы в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
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