Украина не смогла договориться с МВФ по Антикоррупционному суду, - Данилюк

Министр финансов Александр Данилюк заявил, что Украина не смогла достичь окончательных договоренностей по Антикоррупционному суду. Об этом он сообщил в эфире 5 канала.

«Окончательная договоренность достигнута не была», — сказал он.

При этом министр отметил, что по ряду вопросов договоренность достигнута, а по некоторым Украина предоставит свои предложения после отбытия экспертов Международного валютного фонда.

Также чиновник напомнил, что условием получения очередного транша от фонда является принятие соответствующего закона.

«Если закон не отвечает требованиям МВФ и они не изменят свои требования — это означает, что условие не выполнено», — добавил министр.

То есть, деньги от фонда не поступят.

Ранее сообщалось, что министр финансов Александр Данилюк подал иск в Окружной административный суд Киева к Главному управлению ГФС в Киеве и к самой ГФС. В иске министр просит признать противоправными и отменить приказы ГУ ГФС в Киеве о проведении документальной внеплановой невыездной проверки, а также о переносе срока проведения начатой проверки.