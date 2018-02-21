Из-за санкций Россия потеряла свыше 3 миллиардов долларов, - Госдеп

Благодаря новым антироссийским санкциям в рамках закона «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA) Россия потеряла контракты с рядом зарубежных стран на сумму более 3 миллиардов долларов, заявила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт.

«Некоторые страны прекратили закупки определенной продукции и товаров. Мы считаем, что мы смогли остановить транзакции на более чем 3 миллиарда долларов. Прекращение таких сделок, по сути, является наказанием. Зачем? Потому что это означает, что меньше денег уходит в российский бюджет. Таким образом, это можно считать успехом в части привлечения России к ответственности», — цитирует Хизер Нойерт «Новое время».

По ее словам, США также предупредили страны по всему миру о законе, расширяющем санкции, и предостерегли от заключения контрактов с российскими предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Нойерт добавила, что США будут вводить санкции против стран, лиц и организаций, которые будут проводить транзакции, противоречащие CAATSA.

Как сообщали fakty.ua, ЕС может снять санкции еще с двух членов команды Януковича.