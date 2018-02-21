«Киевавтодор» предупредил об ограничении движения транспорта в столице

В «Киевавтодоре» предупредили водителей и пассажиров о том, что в среду, 21 февраля, с 11.00 до 19.00 будет частично ограничено движение по Харьковскому путепроводу через железнодорожные пути.

Ограничения связаны с проведением ремонтных работ. В корпорации просят водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Как сообщали fakty.ua, в «Киевавтодоре» рассказали, какие столичные дороги будут капитально отремонтированы в нынешнем году.