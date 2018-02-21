Вынесен приговор бандитам, грабившим селян в масках монстров (фото)

Киевский районный суд Полтавы приговорил четверых уроженцев Азербайджана (двое из них братья) к длительным срокам тюремного заключения за бандитизм. На счету ОПГ — 9 грабежей, разбойные нападения с проникновением в жилище и одно убийство, совершенное злоумышленниками в 2016 году в Кобелякском, Новосанжарском, Пирятинском и Полтавском районах.

За три месяца до задержания, 18 ноября 2016 года, группировка «наследила» в селе Васильевка Полтавского района. Правоохранителям поступил сигнал о разбойном нападении на семью. Но когда следственно-оперативная группа выехала на место, то в по ходу разбирательства выяснила, что в этот же вечер в селе было совершено… еще три преступления, одно из которых закончилось трагически. Увы, брат мужа потерпевшей, которая первой позвонила в полицию, был убит одним из разбойников. Погибший жил по соседству и, услышав возню на подворье старшего брата, прибежал, чтобы выяснить, что случилось.

Все потерпевшие указывали на одну отличительную деталь «маскировки» разбойников-грабителей: силиконовые маски монстров на лицах.

Маски, а также другие орудия преступлений, обнаруженные в ходе обысков по месту жительства злоумышленников (трое из них жили в Киеве, а один в Днепропетровской области): — арсенал огнестрельного и холодного оружия, камуфляжная форма, награбленные ценности — были предъявлены суду в качестве вещественных доказательств.

«Злоумышленники, имевшие в своем распоряжении четыре легковых автомобиля, подыскивали населенные пункты с несколькими „путями отхода“, особое внимание обращая на отдельно стоящие дома, — говорит прокурор отдела прокуратуры Полтавской области Борис Селькин. — Поздно вечером они проникали на подворья домовладений и в дома. Разбивая оконное стекло либо отключая свет, выманивали потерпевших на улицу. Чтобы лишить их возможности сопротивляться, били и связывали людей, угрожали, требовали отдать материальные ценности. Награбленное преступники сдавали в ломбарды Киева».

Правоохранители также сообщают, что участники ОПГ планировали отработать технику разбойных нападений на селянах, чтобы со временем начать грабить банки и ювелирные магазины. Сотрудничавший со следствием организатор бандитской группировки получил 13 лет лишения свободы, а его сообщники по 15. У троих из них будет конфисковано все имущество, у одного — половина.

Как сообщали fakty.ua, двух членов одной из самых жестоких банд в Украине отпустили на свободу в зале суда.