Боевики требуют от наблюдателей согласовывать планы патрулирования

Боевики террористической организации «ЛНР» требуют от наблюдателей миссии ОБСЕ согласовывать с ними планы патрулирования и предъявлять паспорта во временно оккупированном Донбассе, сообщает «Лига».

«В 10.20 в пункте пропуска Вознесеновка (бывший Червонопартизанск) представительница так называемой „ЛНР“, женщина в возрасте 40 лет, попросила наблюдателей команды СММ предъявить их паспорта. Наблюдатели отказались выполнить эту просьбу», — сообщают наблюдатели.

Сославшись на полученные ею «распоряжения» о том, что планы патрулирования СММ «должны быть утверждены печатью», а сотрудникам миссии нужно предъявлять свои паспорта по просьбе членов так называемой «ЛНР», женщина потребовала у наблюдателей покинуть патрулируемую ими территорию. Патруль ОБСЕ уехал через 30 минут — в 10.50.

Аналогичный случай произошел в 11.00 на железнодорожной станции вблизи Вознесеновки, где двое вооруженных людей — женщина и мужчина — обратились к представителям СММ с подобными требованиями. Патруль также уехал с территории через полчаса.

Как сообщали fakty.ua, заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг заявил, что с начала года Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ уже зафиксировала 40 тысяч нарушений режима прекращения огня на Донбассе.