Самая сексуальная ведущая прогноза погоды в мире застраховала свои ягодицы на 100 тысяч долларов (фото)

24-летняя Сол Перес, самая сексуальная ведущая прогноза погоды на телевидении Аргентины, которая также претендует на титул самой сексуальной ведущей прогноза погоды в мире, застраховала самую выдающуюся часть своего тела. Отныне «пятая точка» аргентинки застрахована «от всех возможных рисков» на сумму 100 тысяч долларов (два миллиона аргентинских песо). Такую сумму телеведущей выплатят, если с ее ягодицами произойдет какой-либо несчастный случай.

Сол Перес ведет прогноз погоды на телеканале TyC Sports. Как пишет аргентинская пресса, Сол настолько зачаровывает мужчин, что многие частенько опаздывают на работу, залюбовавшись утром девушкой на экране. Однажды звезда футбола Криштиану Роналду признался, что Сол Перес — его любимая ведущая.

У привлекательной блондинки миллионы поклонников в соцсетях. Недавно она призналась, что за последнее время набрала десять килограммов веса. При этом у нее ни капли лишнего жира. Вес увеличился за счет наращивания мыщц в результате интенсивных тренировок.

Хотя многие считают Сол самой сексуальной телеведущей мира, серьезную конкуренцию ей составляет 27-летняя мексиканка Янет Гарсия. У девушек примерно равное число подписчиков в соцсетях.

Cерьезную конкуренцию Сол составляет мексиканка Янет Гарсия