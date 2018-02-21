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санкции

В Евросоюзе согласились продлить на полгода антироссийские санкции (обновлено)

Инф. «ФАКТОВ»

21.02.2018 17:10 84

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Послы Евросоюза одобрили продление санкций против России еще на шесть месяцев — до 15 сентября 2018 года. Санкции касаются 150 лиц и 38 компаний, которые несут ответственность за аннексию Крыма и нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины. За решением послов должно последовать формальное решение Совета ЕС, которое ожидается в понедельник, 26 февраля.

О решении послов Евросоюза сообщил корреспондент «Радио Свобода» в Брюсселе Рикард Йозвяк.

Фигурантам санкционного списка запрещен въезд в страны Евросоюза. Кроме того, санкции предполагают арест активов.

Ограничительные меры против России были введены в 2014 году и продлеваются каждые шесть месяцев. Последним решением санкции были продлены до 15 марта 2018 года.

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