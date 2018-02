В Евросоюзе согласились продлить на полгода антироссийские санкции (обновлено)

Послы Евросоюза одобрили продление санкций против России еще на шесть месяцев — до 15 сентября 2018 года. Санкции касаются 150 лиц и 38 компаний, которые несут ответственность за аннексию Крыма и нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины. За решением послов должно последовать формальное решение Совета ЕС, которое ожидается в понедельник, 26 февраля.

О решении послов Евросоюза сообщил корреспондент «Радио Свобода» в Брюсселе Рикард Йозвяк.

