В Евросоюзе согласились продлить на полгода антироссийские санкции (обновлено)
Послы Евросоюза одобрили продление санкций против России еще на шесть месяцев — до 15 сентября 2018 года. Санкции касаются 150 лиц и 38 компаний, которые несут ответственность за аннексию Крыма и нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины. За решением послов должно последовать формальное решение Совета ЕС, которое ожидается в понедельник, 26 февраля.
О решении послов Евросоюза сообщил корреспондент «Радио Свобода» в Брюсселе Рикард Йозвяк.
EU ambassadors have today decided to prolong by 6 months the asset freezes and visa bans on 150 individuals & 38 entities responsible for actions against the territorial integrity of #Ukraine. #Russia #Crimea— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 21 февраля 2018 г.
Фигурантам санкционного списка запрещен въезд в страны Евросоюза. Кроме того, санкции предполагают арест активов.
Ограничительные меры против России были введены в 2014 году и продлеваются каждые шесть месяцев. Последним решением санкции были продлены до 15 марта 2018 года.
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