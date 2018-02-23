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доктор и ребенок

Мамам на заметку

В мозг ребенка, у которого увеличены аденоиды, поступает меньше кислорода, и он начинает хуже учиться

Наталия САНДРОВИЧ, «ФАКТЫ»

23.02.2018 7:55 517

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Чтобы восстановить носовое дыхание, иногда требуется операция

На электронный адрес med@fakty.ua написала Валентина из Черкасской области: «У внука, которому шесть лет, постоянно заложен нос, хотя год назад ему удалили аденоиды (их обнаружили, когда внуку было три года). Закапываем нос, но это помогает ненадолго. Что делать?»

— Поскольку увеличенные аденоиды были у вашего внука с трех лет, в полости носа могли появиться изменения, которые теперь нужно исправлять, — объясняет отоларинголог Киевской городской клинической больницы № 9 Максим Овсиенко. — Чтобы выявить их, детский лор проведет эндоскопическое исследование: осмотрит полость носа с помощью миниатюрной видеокамеры. Затем определится с лечением.

— Почему состояние не улучшилось после того, как удалили аденоиды?

— Бывает, что врач недостаточно тщательно убирает лимфоидную ткань, из которой состоят аденоиды, и они снова начинают расти. Чтобы хорошо удалить аденоиды, нужно использовать специальную аппаратуру: эндоскоп с видеокамерой, шейверную систему, в состав которой входит миниатюрная фреза. Она позволяет убрать пораженную ткань, не затронув нормальную.

— Родители, которые боятся удаления аденоидов, закапывают носик ребенка сосудосуживающими каплями, чтобы он лучше дышал. Как долго это можно делать?

— Не советую так поступать вообще. Если родители, самостоятельно «назначив» сосудосуживающие капли, закапывают их длительно, у малыша может разрастись слизистая оболочка полости носа. Она потом уже не сократится, и ребенок будет страдать гипертрофическим ринитом, а на слизистой произойдет рубцевание. Исправить ситуацию в таком случае поможет только хирургическое лечение.

— Как понять, когда ребенку нужно удалять аденоиды?

— Операция необходима, если не помогает консервативное лечение и возникли осложнения: например, из-за частых отитов ухудшился слух. Но все же вначале нужно попытаться обойтись без хирургического вмешательства. Сегодня есть много препаратов, которые хорошо справляются с воспалительным отеком, возникшим из-за разрастания аденоидов: интраназальные кортикостероиды, заводские (а не изготовленные в аптеке) препараты серебра. Но лечение длится несколько недель, к тому же его должен постоянно корректировать врач. Ошибка некоторых родителей в том, что они считают: стоит побрызгать пару раз нос — и ребенок будет хорошо дышать.

— Чем грозят увеличенные аденоиды?

— У ребенка может возникать секреторный отит — нарушается отток слизи из воспаленного среднего уха в носовые ходы. А частые отиты приводят к ухудшению слуха. Изменяется выражение лица: из-за нарушения прикуса оно становится так называемого аденоидного типа — вытягивается в длину. В голосе может появиться гнусавость. Важно знать, что головному мозгу детей, которые постоянно дышат через рот, не хватает кислорода — возникает гипоксия. Поэтому они могут хуже, чем сверстники, успевать в садике или учиться в школе.

КОГДА НУЖНО УДАЛЯТЬ АДЕНОИДЫ

  • Если ребенок не дышит носом из-за значительного разрастания аденоидов.
  • У него часто возникают отиты и ангины.
  • Ухудшается слух.
  • Нарушается прикус и вытягивается овал лица.

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