Целуя малыша в губы, мама может передать ему… микробы, вызывающие кариес

Также молочные зубы портятся, если родители дают детям ложку или соску после того, как сами их облизали

На электронный адрес med@fakty.ua написала Ирина из Белгород-Днестровского Одесской области: «У сына с двух лет начали портиться зубы. Стоматолог сказал, что формирование зачатков зубов нарушилось еще в период внутриутробного развития ребенка. Это так? Почему возникает кариес у малышей?»

— Зубки у малыша закладываются, когда мама вынашивает ребенка, — рассказывает детский стоматолог, профессор кафедры детской терапевтической стоматологии и профилактики стоматологических заболеваний Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца, доктор медицинских наук Наталья Биденко. — Если у беременной были проблемы со здоровьем (токсикоз, она принимала некоторые препараты или курила), то малыш нередко появляется на свет с недостаточной минерализацией зачатков зубов. Когда они прорезываются, непрочная или недоразвитая эмаль пасует перед кислотой зубного налета, поэтому зубки начинают быстро разрушаться. Кариес обычно развивается из-за агрессивной микрофлоры, вырабатывающей кислоту.

— Какие еще причины разрушения зубов?

— Мы нередко видим кариес у часто болеющих малышей с ослабленным иммунитетом. Первый вопрос родителям, у детей которых обнаруживаем ранний кариес или заболевания слизистой, такой: «Какие заболевания есть у ребенка?» Состояние зубов ухудшается, если малыш регулярно принимает лекарства, например, сладкий сироп от кашля, а мама после этого не чистит ему зубы. Родители детишек, страдающих бронхиальной астмой, также должны быть настороже: препараты для ингаляций содержат компоненты, плохо влияющие не только на зубы, но и на ротовую жидкость, работу слюнных желез. Американский ученый Гаррис насчитал целых 106 факторов риска возникновения кариеса.



* У часто болеющих детей могут быстро разрушаться зубы: эмаль портится из-за снижения иммунитета и приема сладких лекарств

— Наследственная предрасположенность имеет значение?

— Конечно. Если у мамы или папы от природы слабая ткань зубов, то с большой вероятностью такая же будет и у ребенка. Влияют на состояние зубов и недуги суставов. Состояние зубной ткани зависит также от пищеварительной системы. Ее заболевания ухудшают работу слюнных желез, а слюна содержит защитные факторы, полезные для зубов. Также при заболеваниях кишечника, печени, почек ухудшается всасывание кальция и других компонентов, в которых нуждаются не только зубы, но и весь организм.

— А увеличенные аденоиды и частые ангины влияют на развитие кариеса?

— Косвенно. Если аденоиды увеличены, то ребенку приходится дышать через рот. Из-за этого пересыхает слизистая оболочка, зубы недостаточно омываются слюной, что снижает защиту. При ангинах ухудшается иммунитет, а это отражается на состоянии зубов. К тому же врач еще нередко назначает препараты (например, леденцы), содержащие сахар.

— В каком возрасте малыша нужно показать детскому стоматологу?

— В год. Даже если у ребенка проблемная эмаль, разрушение можно приостановить. Доктор посоветует, какую выбрать пасту, щетку, порекомендует меры профилактики, чтобы не допустить, например, удаления молочного зуба. Иногда взрослые считают: если у ребенка зубы не болят, то к врачу идти не надо. Это неправильно! Мы как-то проводили анкетирование родителей в поликлинике. Кроме прочих включили вопрос: «Когда впервые нужно показать ребенка стоматологу?» Своеобразный «рекорд» поставила бабушка трехлетнего мальчика, которая сказала, что если проблем нет, то обратиться к врачу следует в 18 лет — перед походом в военкомат.

— У младенцев бывает кариес?

— Да. Ранний кариес за рубежом еще называют «бутылочным». Как правило, поражаются верхние резцы. «Бутылочный» кариес возникает из-за того, что у малыша во рту постоянно находится бутылочка с соской (часто мама дает ее, чтобы успокоить дитя). Ведь даже качественные молочные смеси содержат углеводы. Сладкая пища фиксируется на верхних передних зубках, микробы перерабатывают сахар в кислоту, которая растворяет эмаль, — и возникает ранний кариес.

Сами микробы ребенок получает уже с первых месяцев жизни от родителей и других родственников. Если у взрослого есть кариес, он плохо ухаживает за своими зубами, то агрессивная микрофлора быстро заселяет и полость рта малыша. Неправильно поступает мама, которая вместо того, чтобы помыть, облизывает соску и ложку, а после этого дает их ребенку: микробы очень быстро приживутся во рту малыша.

— Говорят, что кариес может возникнуть, если мама часто целует ребенка?

— У взрослого человека концентрация микрофлоры, вызывающей кариес, обычно высокая. Когда мама целует ребенка, то передает ему свои микробы, особенно если это поцелуй в губы. Также больше микробов получают те малыши, которые спят вместе с мамой. А чем раньше полость рта заселяется микробами, тем выше риск появления кариеса.