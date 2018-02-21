Плотницкий сидит в СИЗО "Кресты" и уже сдал своего "куратора", - бывший помощник Болотова (видео)

Бывший лидер луганских боевиков Игорь Плотницкий находится в петербургском СИЗО и активно дает показания. Они уже стали поводом для ареста бизнесмена, владельца Алчевского меткомбината, Олега Мкртчана из-за хищения денег, выделенных Россией для «ЛНР». Об этом в интервью PolitWera заявил Владлен Заруба, бывший помощник Валерия Болотова, предшественника Плотницкого.

Также он подтвердил, что жена Плотницкого реализовывала поступавшую в ОРЛО гуманитарную помощь.

«Изначально продовольственная „гуманитарка“, где на банках было написано „Не для продажи“. Начали возить строительные материалы помогать отстраивать… Плотницкий забрал „Эпицентр“. Там пошла торговля стройматериалами», — говорит Заруба.

Рассказал он и о пути Плотницкого на «олимп» власти в «ЛНР».

По его словам, предложение назначить «преемника» Валерию Болотову поступило под давлением. Тот согласился, считая это временной мерой. После этого последовали «выборы» главы «республики», где жителям ОРЛО были предложены «социальные карты» за участие в «голосовании». Так Плотницкий стал главой группировки «ЛНР», а Болотов был вынужден уехать.

Впоследствии, по словам Зарубы, Плотницкий практически инициировал ликвидацию одного из своих соперников — Алексея Мозгового.

Напомним, в конце ноября 2017 года Игорь Плотницкий, руководитель его «администрации» Ирина Тейцман, начальник охраны Евгений Селиверстов и глава «государственной» телевизионной и радиовещательной компании Анастасия Шуркаева были под конвоем доставлены на КПП «Изварино», где переданы ФСБ РФ. В феврале 2018 года стало известно о смерти в СИЗО главы охраны Плотницкого.