Интерпол отказался искать для России "обидчика" ее олимпийцев

Интерпол отказался объявлять в международный розыск информатора WADA, бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, усмотрев в его деле политическую подоплеку. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

В России против Родченкова возбуждено несколько уголовных дел: два в Следственном комитете (в т.ч. о злоупотреблении должностными полномочиями) и одно в МВД (по статье о незаконном обороте сильнодействующих веществ).

Родченков был заочно арестован и объявлен в международный розыск. Российские правоохранительные органы намерены добиваться его экстрадиции из США, чему может помешать решение Интерпола.

Напомним, что именно показания Родченкова, непосредственно принимавшего участие в махинациях с допинг-пробами российских спортсменов, привели к тому, что в начале декабря 2017 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) запретил сборной России участвовать в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

Он также раскрыл подробности намерения россиян испортить допинг-пробу украинки перед Олимпиадой-2014