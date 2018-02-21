Кабмин не оставит судей без охраны (видео)

Украинские суды будут оставаться под охраной Национальной полиции и Национальной гвардии. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, комментируя инцидент со снятием охраны с Шевченковского районного суда Киева.

«Никаких действий по отмене охраны судов не происходило, все продолжается. Я очень хотел бы, чтобы суд был, с одной стороны, независимый и защищенный, а с другой — правосудие было справедливым, а украинские суды имели наибольшую степень уважения в украинском обществе. А это можеть произойти только если есть решения суда, которые являются справедливыми», — отметил глава правительства в комментарии «112 Украина».

Говоря о заявлении главы МВД Арсена Авакова, раскритиковавшего решения суда, Гройсман указал, что это вопрос чувствительности к справедливости.

«Я бы не сказал, что это был личный повод (снять охрану). Возможно, это была реакция на определенные процессы. Но подчеркиваю, что мы в правительстве понимаем важность обеспечения общественного порядка. И здесь не может быть никаких других мнений в правительстве», — сказал премьер.

Напомним, 15 февраля в результате столкновений у Соломенского районного суда, где выбирали меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову, был ранен полицейский. Виновника задержали, однако Шевченковский районный суд решил отпустить подозреваемого.

Это вызвало жесткую реакцию у главы МВД Арсена Авакова, который заявил: «Пусть теперь охраняют себя сами, раз считают огнестрельное ранение полицейского мелким проступком». После этого охрана с суда была снята, а сотрудники полиции провели под стенами суда «молчаливую акцию».

Позже в полиции и Нацгвардии сообщали, что охрану с суда не снимали, а якобы произошла ротация сотрудников, массово заболевших ОРВИ.