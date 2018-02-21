Проезд по первой платной дороге будет стоить 6 гривен за километр - Укравтодор

В Укравтодоре назвали наиболее подходящее направление для строительства первой в Украине платной автотрассы. Если раньше обсуждалась возможность появления концессионной дороги Киев — Белая Церковь, то теперь целесообразной считается платная дорога к границе с Польшей.

«Наиболее целесообразным проектом может быть дорога Львов — Краковец, поскольку это дорога к границе. Ориентировочная стоимость проекта — около 600 млн евро. Учитывая то, что государство еще долго не будет иметь средств на строительство таких дорог, нам необходимо привлекать инвесторов. Во время переговоров с концессионером будет определен концессионный период. Самое большее — это 20−30 лет. Стоимость проезда будет составлять около 20 евроцентов (6,7 грн) за километр», — рассказал глава Укравтодора Славомир Новак в Facebook.

По словам руководителя Укравтодора, появление в Украине платных дорог станет возможно только после принятия изменений в базовый закон. «На основании действовавшего ранее закона ни один концессионер не придет в Украину и не сможет работать», — считает Новак.

Напомним, ранее неоднократно подчеркивалось, что платными смогут стать исключительно новые автодороги. Существующие трассы останутся в качестве бесплатной альтернативы.