Подруга застреленного в Широкино морпеха обнародовала неожиданную версию его гибели

Подруга застреленного в Широкино старшего матроса 36-й бригады морской пехоты ВМС ВС Украины Валерия Литвиненко считает, что бойцов могли намеренно отравить неизвестным веществом, после чего убить. По ее словам, о смерти парня ей лично первыми сообщили боевики в соцсети «ВК».

«А почему свечку не ставишь? Кореш твой — Валера Литвиненко — *дох… Жди в коробке. Мы его не звали к нам на Донбасс. Ну раз пришел, то в труну — и домой», — цитирует девушка своего абонента под ником «Умар Магамедов». Его аккаунт зарегистрирован в российском Братске.

После этого девушке пригрозили расправой, если она не будет молчать, сообщает ТСН.

Напомним, о гибели четырех военнослужащими 36-й отдельной бригады морской пехоты в Штабе АТО сообщили 15 февраля. В соответствии с официальной информацией, тела морских пехотинцев были обнаружены в доме, где они временно проживали.

Впоследствии СМИ сообщили, что причиной преступления стали неуставные отношения. По версии источника в Минобороны, между военнослужащими-контрактниками десантно-штурмового батальона, входящего в состав бригады морской пехоты, возник конфликт из-за уборки помещений в доме, где они проживали. По предварительным данным, «молодые» (недавно пришедшие на службу военные) отказались убирать. В ходе возникшего конфликта один из «молодых» солдат дал «веером» очередь из автомата Калашникова по группе военнослужащих, в результате чего четыре человека были убиты. Среди погибших — по меньшей мере один офицер.