Стали известны все полуфиналисты хоккейного турнира на Олимпиаде
На Играх-2018 в Пхенчхане определились все полуфиналисты мужского хоккейного турнира. Вслед за командами Чехии и олимпийских атлетов из России, пробившимися в четверку сильнейших сегодня утром, в ½ финала также вышли сборные Германии и Канады. В четвертьфинале соревнований немецкие хоккеисты в овертайме сенсационно обыграли шведов, а канадцы добились минимальной победы над спортсменами из Финляндии.
Добавлю, что хоккейная сборная Германии впервые в своей истории пробилась в полуфинал зимних Олимпийских игр.
Олимпиада-2018. Хоккей. Мужчины. ¼ финала
Канада — Финляндия 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
1:0 — Норо (О'Делл) — 40:55.
Швеция — Германия — 3:4 ОТ (0:2, 0:0, 3:1)
0:1 — 13 Эрхофф (Шютц, Хагер)
0:2 — 14 Небельс (Кинк)
1:2 — 46 Ландер (Умарк, Далин)
1:3 — 48 Кагун (Мауэр)
2:3 — 49 Херсли (Викстранд, Умарк)
3:3 — 51 Викстранд (Лундквист)
3:4 — 61 Раймер (Бойл, Элиц)
В полуфинальных поединках на Олимпиаде в Пхенчхане сборная Чехии сыграет с олимпийскими атлетами из России, а команда Канады — со сборной Германии. Матчи этой стадии турнира пройдут в пятницу, 23 февраля.
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