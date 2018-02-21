Стали известны все полуфиналисты хоккейного турнира на Олимпиаде

На Играх-2018 в Пхенчхане определились все полуфиналисты мужского хоккейного турнира. Вслед за командами Чехии и олимпийских атлетов из России, пробившимися в четверку сильнейших сегодня утром, в ½ финала также вышли сборные Германии и Канады. В четвертьфинале соревнований немецкие хоккеисты в овертайме сенсационно обыграли шведов, а канадцы добились минимальной победы над спортсменами из Финляндии.

Добавлю, что хоккейная сборная Германии впервые в своей истории пробилась в полуфинал зимних Олимпийских игр.

Олимпиада-2018. Хоккей. Мужчины. ¼ финала

Канада — Финляндия 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

1:0 — Норо (О'Делл) — 40:55.

Швеция — Германия — 3:4 ОТ (0:2, 0:0, 3:1)

0:1 — 13 Эрхофф (Шютц, Хагер)

0:2 — 14 Небельс (Кинк)

1:2 — 46 Ландер (Умарк, Далин)

1:3 — 48 Кагун (Мауэр)

2:3 — 49 Херсли (Викстранд, Умарк)

3:3 — 51 Викстранд (Лундквист)

3:4 — 61 Раймер (Бойл, Элиц)

В полуфинальных поединках на Олимпиаде в Пхенчхане сборная Чехии сыграет с олимпийскими атлетами из России, а команда Канады — со сборной Германии. Матчи этой стадии турнира пройдут в пятницу, 23 февраля.