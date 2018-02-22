Виталий Кличко: «На Мюнхенской конференции обсуждали формулу введения миротворцев на Донбасс и инвестиции в Киев»

Мэр столицы рассказал «ФАКТАМ», о чем говорили в Мюнхене и какие перспективы ожидают Украину

На прошлой неделе мэр Киева принял участие в Мюнхенской конференции по безопасности, провел заседание правления Ассоциации городов Украины и проверил новую систему LED-освещения на бульваре Леси Украинки. Об этих и других событиях Виталий Кличко рассказал в интервью «ФАКТАМ».

— Виталий Владимирович, вы недавно вернулись с Мюнхенской конференции. С кем вы там встречались и какие вопросы обсуждали?

— Я встречался с председателем парламентской группы Христианско-социального союза Германии в Бундестаге Александром Добринтом, Федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем, со спецпредставителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером. Мы обсуждали две основные темы: первая — необходимость сохранить санкции против России как сдерживающий фактор от дальнейших агрессивных действий РФ, вторая — формула введения на Донбасс миротворческой миссии под эгидой ООН. Также речь шла об инвестициях в Киев — мы обсуждали проекты, которые могут быть реализованы. Например, с Александром Добринтом (до недавнего времени он был министром транспорта и инфраструктуры Германии) говорили о дальнейшем сотрудничестве в достройке Подольско-Воскресенского моста. Как вы знаете, долгострой достался нам в наследство от предыдущей власти, и сейчас мы рассматриваем несколько вариантов, как завершить этот проект. Намерены в нынешнем году интенсифицировать все работы.



* Виталий Кличко обсудил урегулирование ситуации на Донбассе со спецпредставителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером. Фото предоставлено пресс-службой мэра

— Вы часто говорите о встречах с представителями международных компаний, но ведь далеко не каждая из них заканчивается подписанием договора. Настроены ли инвесторы вкладывать деньги в развитие города?

— Естественно, частные компании много раз просчитывают перспективность и стоимость проекта, какую они получат выгоду, учитывают риски экономической ситуации в Украине. Честно говоря, непросто уговорить инвестора, например, из Европы прийти на наш рынок. Ведь десятилетиями украинские чиновники создавали себе репутацию взяточников. Несколько проектов нам удалось реализовать в буквальном смысле благодаря моему известному имени и под мое честное слово. Сейчас у нас в Киеве есть реальные результаты борьбы с коррупцией. Работает Инвестиционное агентство, которое забрало на себя всю бюрократическую волокиту с необходимыми документами, а значит, упредило для инвесторов риски, когда за любые документы с них вымогали взятки. Убрали мы такие риски и для киевлян. Открыли во всех районах города центры административных услуг, где за несколько минут вам выдадут все нужные документы. Мы сегодня в столице делаем все для прозрачности всех процедур, для открытости процессов управления. Ведь без этого не будет доверия, а значит, и желания у инвесторов вкладывать деньги в Киев, в Украину. На встречах с потенциальными инвесторами я им говорю, что лично готов быть защитником их инвестиций.

— Также на прошлой неделе состоялось заседание правления Ассоциации городов Украины. И там поднималась тема коммунальных тарифов…

— На заседании правления обсуждался и вопрос погашения долга за компенсацию разницы в тарифах за 2016—2017 годы. Получается, что государство не компенсировало эту разницу и долги «висят» неподъемной ношей на местных бюджетах. Мы говорили о том, что ассоциация должна наработать реальные механизмы погашения задолженности в разнице тарифов на жилищно-коммунальные услуги.



* Виталий Кличко встретился с экс-госсекретарем США Джоном Керри на Мюнхенской конференции по безопасности. Фото предоставлено пресс-службой мэра

— Один из самых обсуждаемых вопросов в столице — это коммунальные тарифы. Что делает город, чтобы создать для киевлян возможность сэкономить на оплате за коммуналку?

— Да, вопрос стоимости коммунальных услуг — один из наиболее острых. И, скажу честно, для меня, как мэра столицы, — один из наиболее проблемных. Дело в том, что тарифы на газ, электроэнергию, воду местная власть не устанавливает. Их нам «спускают» сверху. А руководителям городов приходится искать пути, как помочь людям сэкономить на оплате за коммунальные услуги. Мы выбрали способы, которые давно работают в европейских странах, — энергосбережение и термомодернизация жилья. Если брать общую статистику, то сегодня один украинец использует энергии в среднем в пять раз больше, чем один европеец. Я убежден, что использование современных технологий позволит нам сэкономить огромные суммы. Например, уже три года в Киеве работает программа «70/30». По ней 70 процентов работ по энергоэффективности и термомодернизации домов оплачивает город, 30 процентов — жители. В рамках этой программы жильцы 200 многоэтажек уже сэкономили суммарно 40 миллионов гривен на оплате за услуги ЖКХ. По подсчетам экспертов, внедрение программы «70/30» позволяет сэкономить около 30 процентов, а в некоторых случаях до 40 процентов на оплате коммунальных платежей. Отдельное внимание мы уделяем термосанации в учебных заведениях — она дает 20—50 процентов экономии на оплате коммунальных услуг. За год на отопление в садиках и школах тратится около 800 миллионов гривен. Благодаря этой программе экономия для города составит около 300 миллионов в год. На эти деньги можно построить, например, два новых детских садика. За два года мы провели утепление зданий, модернизировали оборудование, установили системы дистанционного регулирования теплового режима в 404 детсадах и школах столицы.

— На востоке страны продолжается АТО. Как городская администрация помогает бойцам, которые вернулись с фронта? Есть у них льготы, в частности, на оплату ЖКУ?

— Киевляне-ветераны АТО пользуются бесплатным проездом в общественном транспорте, получают льготы на оплату ЖКУ, компенсацию за траты на лечение, проходят курсы психологической реабилитации. Городская администрация делает все возможное, чтобы наши защитники могли адаптироваться к мирной жизни. Еще мы запланировали выделить 50 миллионов гривен на строительство жилья для участников АТО в переулке Моторном. Также предусмотрели в бюджете по программе «Турбота» компенсацию на оплату коммунальных услуг для ста семей ветеранов-афганцев.

— Виталий Владимирович, недавно проезжала по бульвару Леси Украинки, там установили яркое современное уличное освещение. Когда так будет по всему городу?

— Да, недавно мы проверяли новое LED-освещение на бульваре Леси Украинки. Дело в том, что еще к Евро-2012 проезжую часть там отремонтировали, а вот освещение оставили старое. В конце прошлого года коммунальные службы заменили устаревшие ртутные и натриевые лампы на современные светодиодные. И теперь в вечернее и ночное время бульвар имеет совсем другой вид и выглядит, без преувеличения, по-европейски. И речь не только о красоте, а о комфорте для водителей и пешеходов, о безопасности движения. Новое освещение уже также установили на улицах Телиги, Сагайдачного, Генерала Алмазова. Сейчас в городе до 90 процентов ламп уличного освещения не отвечают современным нормам. В целом такую систему мы установим на 163 объектах города (на улицах, придомовых территориях, мостах, в некоторых парках), выделим на модернизацию уличного освещения 300 миллионов гривен. Если продолжить тему экономии, то в год на уличное освещение город тратит около 120 миллионов гривен. Замена ламп позволит нам ежегодно экономить до 30 миллионов.

— Еще одна больная тема — киевские маршрутки. Все чаще случаются с ними ДТП, задерживают нетрезвыми их водителей. Что городская администрация делает, чтобы улучшить ситуацию?

— Я дал поручение провести внеплановые проверки городских перевозчиков — не только частных, но и коммунальных. В результате этих проверок, которые продолжатся до середины марта, выявлены нарушения и расторгнуты договоры с перевозчиками, которые обслуживают четыре столичных маршрута. В частности, речь идет о следующих маршрутах:

№ 565 (станция метро «Петровка» — аэропорт «Киев»);

№ 441 (станция метро «Героев Днепра» — Сады);

№ 498 (улица Петра Вершигоры — станция метро «Лесная»);

№ 464 (станция метро «Героев Днепра» — Центральный железнодорожный вокзал).

Проверяем техническое состояние подвижного состава, наличие и результаты медобследования водителей, их квалификацию. И при выявлении нарушений санкции относительно перевозчиков будут жесткими. Я неоднократно говорил, что мы сейчас делаем все, чтобы постепенно вытеснить с городских улиц маршрутки, по поводу работы и сервиса которых у киевлян много претензий и жалоб. Для этого мы обновляем и увеличиваем подвижной состав коммунального общественного транспорта, закупаем новые современные автобусы.