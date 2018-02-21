Свитолина с победы начала защиту титула на турнире в Дубае

Сильнейшая теннисистка Украины Элина Свитолина, занимающая четвертое место в мировом рейтинге, успешно начала защиту титула на турнире в Дубае с призовым фондом 2,6 миллиона долларов, победителем которого она стала в прошлом году. 23-летняя одесситка, «посеянная» на соревнованиях в ОАЭ под первым номером, вступила в борьбу за трофей со второго круга, в котором встретилась с 46-й ракеткой мира китаянкой Цзян Ван.

Вторая очная дуэль теннисисток продолжалась два часа и 11 минут и снова, как и предыдущая, завершилась в пользу украинки. Свитолина разгромила соперницу в первом сете, неожиданно уступила во втором, и поставила победную точку в третьем решающем — 6:1, 5:7, 6:2.

Выход в четвертьфинал соревнований в Дубае принес украинской теннисистке 46 тысяч 623 доллара призовых. Право выступить в полуфинале турнира Свитолина оспорит с 20-летней японкой Наоми Осака, занимающей 48-е место в рейтинге сильнейших теннисисток планеты. Спортсменки до этого трижды встречались между собой: счет личных дуэлей — 2:1 в пользу представительницы Японии.

Напомню, что первый круг турнира в Дубае не смогла преодолеть украинка Леся Цуренко.