Защита Януковича сознательно задает вопросы не по сути и тянет время, - прокуроры

Сторона обвинения в деле о госизмене Виктора Януковича считает, что адвокаты экс-президента умышленно тянут время, задавая вопросы не по существу и срывая установленный порядок заседания. Заявление прокуроров было сделано по окончании заседания в суде 21 февраля.

21 февраля суд завершил заслушивание показаний свидетелей обвинения. Последним свидетелем выступал действующий глава государства Петр Порошенко. После того, как адвокаты начали задавать президенту вопросы, касающиеся его отпуска, председательствующий судья Юрий Девятко заявил, что вопрос к делу не относится и ввиду неконструктивной позиции защиты придется завершить допрос свидетеля и объявить перерыв до 22 февраля.

По мнению прокурора Руслана Кравченко, сторона защиты просто побоялась задавать вопросы, непосредственно относящиеся к рассматриваемому делу.

«Сегодня мы все были свидетелями, как сторона защиты побоялась задавать вопросы свидетелю — президенту. Никаких вопросов по существу, никаких подтверждений своей правовой позиции, никаких подтверждений, опровергающих доказательства стороны обвинения… Они просто побоялись задавать вопросы данному свидетелю и сорвали процесс, сами нарушили порядок задавания вопросов», — сказал Кравченко.

«Позиция защиты состояла в том, чтобы задавать вопросы, которые не касаются (дела), чтобы в дальнейшем констатировать факт якобы нарушения их прав в контексте выделенного времени на задавание вопросов. По нашему мнению, это сознательная позиция защиты», — добавил прокурор Максим Крым.

Напомним, защита Януковича во время заседания 21 февраля часто задавала вопросы, касающиеся правовых аспектов применения Конституции Украины. Председательствующий судья отклонял эти вопросы, так как они не касаются рассматриваемого дела и являются правовыми. Свидетель также согласился, что данные вопросы следует адресовать Конституционному суду.