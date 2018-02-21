Переживший остановку сердца экс-футболист сборной Франции стал отцом в 51 год (фото)

Бывший футболист сборной Франции Давид Жинола в 51 год вновь стал отцом. О счастливом событии в своей семье спортсмен сообщил на своей странице в Twitter. «Я в восторге. Очень счастлив стать отцом прекрасной маленькой девочки», — написал Жинола.

Матерью новорожденного ребенка стала 28-летняя французская модель Маева Денат. Это первый совместный ребенок пары.

Об отношениях с Денат Жинола объявил в июне 2016 года — спустя три месяца после расставания со своей женой Коралин, с которой он прожил в браке 25 лет. К слову, у Давида и Коралин есть двое взрослых совместных детей — 26-летний сын Андреа и 22-летняя дочь Карла.



*Давид Жинола и Маева Денат

Интересно, что признание в отношениях с Маева Денат Жинола сделал спустя несколько недель после перенесенной остановки сердца. Инцидент, едва не стоивший французу жизни, произошел в мае 2016 года. Француз потерял сознание во время турнира по гольфу с участием звезд спорта в Ницце. Жинола был доставлен на вертолете в кардиоцентр в Монако, где врачи ввели его в состояние искусственной комы. К счастью, футболисту, чье сердце остановилось на восемь минут, удалось оправиться от произошедшего и вернуться к полноценной жизни.

Давид Жинола известен по выступлениям за «ПСЖ», «Тоттенхэм», «Ньюкасл», «Астон Виллу» и «Эвертон». Вместе с «Пари Сен-Жермен» Жинола становился чемпионом Франции и дважды — обладателем Кубка страны, а с «Тоттенхэмом» выигрывал Кубок английской лиги. В составе сборной Франции он провел 17 матчей и забил три мяча.

Напомню, что на прошлой неделе звезда мировой легкой атлетики Елена Исинбаева во второй раз стала мамой.