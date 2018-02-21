Офис «Общества венгерской культуры Закарпатья» в Ужгороде подожгли польские радикалы

За попыткой поджога офиса «Общества венгерской культуры Закарпатья» стоят два праворадикала из Польши. Об этом заявил глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль.

«Это Адриан Марглевски (Adrian Marglewski), 01.04.1996 года рождения, житель г. Краков и Томаш Рафал Шимковьяк (Tomasz Rafal Szimkowiak), 24.01.1993 года рождения, житель г. Быдгощ. Оба — граждане Польши, последователи праворадикальной организации „Фаланга“, члены которой участвовали в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков так называемых „ЛНР“ и „ДНР“», — сообщил чиновник.

По его словам, уже установлено, что иностранцы совершили две попытки поджога: первая — в 1.00 ночи 4 февраля с фото- и видеофиксацией для отчета. Поскольку последствия поджога показались преступникам незначительными, в 4.08 они совершили еще одну попытку поджога, купив перед этим на одной из АЗС бензин в пластиковой таре. Утром того же дня рейсовым автобусом поляки выехали за пределы Украины через пункт пропуска «Ужгород» на украинско-словацкой границе.

«У нас есть фамилии поджигателей, даты их рождения, номера паспортов и другие персональные данные. Обоим иностранцам заочно будет объявлено подозрение, после чего их объявят в международный розыск. Для нас важно, чтобы преступники были привлечены к ответственности и осуждены», — сказал Москаль.

Как сообщалось ранее, 4 февраля в Ужгороде в здание закарпатского союза венгров неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью. Сразу после этого правительство Венгрии обратилось к ОБСЕ с просьбой защитить закарпатских венгров.