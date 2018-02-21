«Мы никогда не согласимся менять Крым на Донбасс» – заместитель госсекретаря США

Соединенные Штаты Америки не согласятся на какие-либо сделки по Украине без согласия на это официального Киева. Об этом заявил заместитель государственного секретаря США Джон Салливен во время выступления перед украинскими студентами на тему украинско-американских отношений.

«Крым — это Украина, Донбасс — это Украина. Мы никогда не согласимся менять один регион на другой. Мы никогда не согласимся заключать соглашения по Украине без согласия Украины. Мы будем содействовать восстановлению территориальной целостности и обеспечению безопасности ее граждан», — сказал он.

По словам американского дипломата, именно русскоязычное население, которое якобы защищает Российская Федерация, страдает от агрессии этой страны на оккупированных территориях.

«Прямыми последствиями российской агрессии стало то, что русскоязычное население больше всего страдает в Донбассе и в Крыму», — сказал Салливен, указав, что много русскоязычных украинцев погибают, защищая территориальную целостность своей Родины.

Отметим, визит американского чиновника в Украину происходит в рамках турне Салливена в Европу в период с 16 по 23 февраля. Дипломат также посетит Германию, Италию, Латвию и Бельгию.

Напомним, ранее специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер назвал три проблемы на Донбассе, которые требуют безотлагательного решения.