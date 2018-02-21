Правительство повысило пенсии полицейским, нацгвардейцам, спасателям и пограничникам

Все категории пенсионеров системы МВД с 1 января 2018 года получат повышенную пенсию. Повышение пенсий коснется военнослужащих и работников Государственной пограничной службы, Национальной гвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Национальной полиции. С таким разъяснением выступил 21 февраля глава МВД Арсен Аваков.

«Сегодня решение принято, с завтрашнего дня начнутся начисления», — сказал министр по итогам заседания Кабинета министров.

Кроме повышения пенсий с 2018 года, закреплено решением правительства и другое фундаментальное положение. «По новому закону для людей, которые сейчас находятся на службе в системе МВД, будет начисляться повышенная пенсия. В дальнейшем любая индексация заработной платы действующих офицеров НГУ и НПУ, ГСЧС, ГПСУ будет привязана к пенсиям», — рассказал министр.

Государственный секретарь МВД Алексей Тахтай разъяснил, что с 1 января 2018 года по 31 декабря 2019-го все категории пенсионеров МВД ежемесячно будут получать пенсионные выплаты в новом перечисленном размере плюс доплату с 2016 года. «Выплата пенсий будет проводиться следующим образом — с 1 января 2018 года к старому размеру пенсии будет добавляться 50% от суммы повышения. С 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года старый размер пенсии и 75% от суммы повышения. С 1 января 2020 полноценно новый пересчитанный размер пенсий», — сказал он.

Напомним, Кабинет министров на заседании 21 февраля принял решение о повышении пенсий военнослужащим. Пенсии будут пересчитаны с 1 января 2018 года.