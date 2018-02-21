В новый стандарт начальной школы включили "академическую добродетель"

В Министерстве образования разъяснили принципиальные новшества государственного стандарта начального образования, по которому будут учиться первоклассники с 1 сентября 2018 года. В стандарте заложено, что именно ребенок должен знать, уметь, понимать после окончания второго и четвертого класса — двух этапов обучения в начальной школе. Обязательные результаты обучения будут выписаны в типовой программе.

По словам министра образования Лилии Гриневич, заложенные в стандарт положения должны развивать академическую добродетель у детей.

«Если мы не будем закладывать основы уважения к интеллектуальной собственности в школе, решить этот вопрос в высшем образовании не удастся. Если мы пропагандируем в школе восприятие списывания как помощи, а не кражи, мы не можем ожидать других результатов. Поэтому посмотрите, в этом стандарте заложен общий результат обучения „Соблюдение норм правового взаимодействия“. В обязательных результатах обучения это расшифровывается в более конкретные требования. Так, после второго класса ребенок должен „определять авторство своих работ, проявлять уважение к авторству других лиц“. А после четвертого класса ребенок должен уметь соблюдать элементарные правила использования собственных и чужих произведений», — сообщила Гриневич.

Обязательный результат обучения «Осуществляет вычисления удобным для себя способом в учебных ситуациях, в частности во время игры» будет выражаться в следующих ожидаемых результатах:

оперирует числами в пределах 100, решая различные жизненные проблемы (ищет номер квартиры/дома, места в кинотеатре, в вагоне поезда, автобусе, самолете, номер кабинета в различных учреждениях, номер телефона);

вычисляет сумму (добавляет), разницу (отнимает), произведение (умножает), частное (делит удобным для себя способом в пределах 100, в том числе пользуясь предметами или средствами, их заменяющими);

находит значение математических выражений;

вычисляет значения выражений с переменной;

применяет различные способы выполнения арифметических действий с числами (сложение, вычитание, умножение, деление) при решении задач и конкретных жизненных проблем, описанных в математических задачах.

Вместе со стандартом принимаются четыре базовых учебных плана. В частности, в них заложено увеличение объема изучения украинского языка в школах национальных меньшинств.

Напомним, правительство 21 февраля утвердило новый государственный стандарт начального образования. Основными показателями качества полученного начального образования станут свободное владение учениками украинским языком, способность общаться на родном языке, определение простых математических зависимостей в окружающем мире, формирование любознательности, осознание основ экологического природопользования, овладение основами цифровой грамотности.