Жительница Чехии превратила себя в живую куклу Барби (фото)

18-летняя жительница столицы Чехии Праги Габриэла Жирачкова превратила себя в живую куклу Барби с помощью ряда пластических операций и процедур. Каждый месяц она тратит около 1400 долларов родительских денег на то, чтобы поддерживать свою кукольную внешность.

В ближайшее время она хочет сделать еще несколько операций — в том числе во второй раз увеличить размер груди и удалить несколько ребер.

Как пишет газета The Mirror, Габриэле принадлежит коллекция из 300 кукол Барби, которую она собирает с детства.

Девушка говорит, что на преображение ее вдохновили как настоящие куклы, так и люди, которые ранее пошли тем же путем, «приукрасив» себя с помощью пластической хирургии.

«Я всегда хотела выделяться. И подумала, что мне это подойдет… Я не верю в естественную внешность. Думаю, в наше время мало что является естественным», — говорит чешка.

По словам Габриэлы ее стиль жизни не так уж легок и беззаботен, как это может показаться на первый взгляд. У нее уходит по три с половиной часа в день на то, чтобы привести себя в порядок. «Поддерживать мой имидж трудно — и финансово, и физически и морально… На меня оказывают большое давление СМИ, мои фанаты, мои ненавистники, буквально все», — утверждает она.

Ранее сообщалось об американки, которая ради тонкой талии носит корсет 23 часа в сутки.

А такой Габриэла была в детстве



