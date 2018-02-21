Саакашвили запретили ближайшие три года появляться в Украине

Бывшему президенту Грузии, лидеру украинской партии «Рух новых сил» Михаилу Саакашвили до 13 февраля 2021 года запрещен въезд в нашу страну.

Соотвествующее решение принял начальник Мостиского пограничного отряда, в Администрация Государственной пограничной службы его одобрила, указав, что оно полностью соответствует требованиям действующего законодательства Украины.

В свою очередь адвокат политика Руслан Чернолуцкий заявил информагенству «Интерфакс-Украина», что данное решение является незаконным, поэтому будет обжаловано.

Напомним, 6 февраля 2018 года суд окончательно отказал Саакашвили в оформлении документов о признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите. А 12 февраля Государственная пограничная служба по обращению Госмиграции выслала политика из Украины в Польшу по процедуре реадмиссии. Уже из Польши он улетел в Нидерланды, где получил удостоверение личности.