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Михаил Саакашвили

Саакашвили запретили ближайшие три года появляться в Украине

Инф. «ФАКТОВ»

21.02.2018 20:03 114

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Бывшему президенту Грузии, лидеру украинской партии «Рух новых сил» Михаилу Саакашвили до 13 февраля 2021 года запрещен въезд в нашу страну.

Соотвествующее решение принял начальник Мостиского пограничного отряда, в Администрация Государственной пограничной службы его одобрила, указав, что оно полностью соответствует требованиям действующего законодательства Украины.

В свою очередь адвокат политика Руслан Чернолуцкий заявил информагенству «Интерфакс-Украина», что данное решение является незаконным, поэтому будет обжаловано.

Напомним, 6 февраля 2018 года суд окончательно отказал Саакашвили в оформлении документов о признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите. А 12 февраля Государственная пограничная служба по обращению Госмиграции выслала политика из Украины в Польшу по процедуре реадмиссии. Уже из Польши он улетел в Нидерланды, где получил удостоверение личности.

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