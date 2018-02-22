Олимпиада на ТВ 22 февраля: где смотреть главную для Украины биатлонную гонку

Сегодня, 22 февраля, на Олимпиаде-2018 состоится биатлонная женская эстафета. Эта гонка станет, пожалуй, последним шансом для нашей сборной завоевать еще одну медаль на Играх в Пхенчхане. Напомним, что четыре года назад, в Сочи-2014, наша женская сборная завоевала в этом виде олимпийской программы золотую медаль. С составом украинской команды на сегодняшнюю эстафету вы можете ознакомиться здесь.

22 февраля (четверг)

Олимпиада-2018