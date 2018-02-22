Олимпиада на ТВ 22 февраля: где смотреть главную для Украины биатлонную гонку
Сегодня, 22 февраля, на Олимпиаде-2018 состоится биатлонная женская эстафета. Эта гонка станет, пожалуй, последним шансом для нашей сборной завоевать еще одну медаль на Играх в Пхенчхане. Напомним, что четыре года назад, в Сочи-2014, наша женская сборная завоевала в этом виде олимпийской программы золотую медаль. С составом украинской команды на сегодняшнюю эстафету вы можете ознакомиться здесь.
22 февраля (четверг)
Олимпиада-2018
Лыжное двоеборье. Мужчины. Прыжки. Финал. 09.30. «UA.Перший»
Горнолыжный спорт. Комбинация. Женщины. Финал. 10.20. «UA.Перший»
Лыжное двоеборье. Мужчины. Прыжки. Финал. 11.30. «UA.Перший»
Лыжное двоеборье. Мужчины. Гонка. Финал. 12.10. «UA.Перший»
Биатлон. Эстафета. Женщины. 13.10. «UA.Перший» (прямой эфир)
Шорт-трек. Эстафета. Мужчины. Финал. 14.40. «UA.Перший»
Олимпийская студия. 17.00. «UA.Перший».
Хоккей. Женщины. Финал (Канада — США). 17.30. «UA.Перший»
Фристайл. Хафпайп. Мужчины. Финал. 19.30. «UA.Перший»
Олимпийская студия. 21.30. «UA.Перший».
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