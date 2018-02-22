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Россия выплатила МОК миллионы долларов из-за допингового скандала

Денис МАЛЬКЕВИЧ, «ФАКТЫ»

22.02.2018 6:00 1434

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Олимпийский комитет России (ОКР) заплатил Международному олимпийскому комитету (МОК) требуемые последним 15 миллионов долларов. Выплата данной суммы, которая будет направлена МОК на развитие глобальной антидопинговой системы, — одно из условий Международного олимпийского комитета для частичного или полного восстановления членства России в этой организации.

«Вопрос с выплатой был урегулирован», — сообщил агентству AFP источник, знакомый с ситуацией.

Напомню, что 5 декабря 2016 года МОК приостановил деятельность Олимпийского комитета России и запретил россиянам выступать под флагом своей страны на Играх-2018 в Пхенчхане. Причиной данного решения послужили многочисленные нарушения представителями РФ антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи.

Также МОК обязал ОКР выплатить 15 миллионов долларов на развитие глобальной антидопинговой системы в мировом спорте.

Несмотря на это, на Олимпиаде-2018 вновь возник допинговый скандал с участием спортсменов из РФ. Две допинг-пробы российского керлингиста Александра Крушельницкого показали положительный результат, из-за чего представители этой страны точно будут лишены бронзовой медали Игр в Пхенчхане.

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