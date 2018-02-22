Трамп предложил вооружить учителей в США
Президент США Дональд Трамп предложил вооружить учителей в американских школах для защиты от возможных нападений. Об этом он сказал во время встречи с учениками и учителями американских школ, в частности из штата Флорида, передает New York magazine.
«Это было бы, скажем так, скрытое ношение, когда учитель имел бы с собой скрытое оружие. Они бы проходили специальную подготовку. Они были бы в школе, и там бы не было больше свободных от оружия зон», — сказал он.
Американский лидер пояснил, что в подобных «свободных зонах» преступления совершаются, в частности, и из-за того, что злоумышленники осознают, что по ним не будет открыт ответный огонь.
Президент также предложил нанимать на работу в школы в качестве сотрудников, которые обеспечивают безопасность на территории образовательных учреждений, бывших военнослужащих, которые знают, как обращаться с оружием.
Ранее сообщалось, что Трамп назвал причину, помешавшую ФБР предотвратить бойню во Флориде.
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