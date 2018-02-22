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Трамп на встрече

Трамп предложил вооружить учителей в США

Инф. «ФАКТОВ»

22.02.2018 2:15 66

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Президент США Дональд Трамп предложил вооружить учителей в американских школах для защиты от возможных нападений. Об этом он сказал во время встречи с учениками и учителями американских школ, в частности из штата Флорида, передает New York magazine.

«Это было бы, скажем так, скрытое ношение, когда учитель имел бы с собой скрытое оружие. Они бы проходили специальную подготовку. Они были бы в школе, и там бы не было больше свободных от оружия зон», — сказал он.

Американский лидер пояснил, что в подобных «свободных зонах» преступления совершаются, в частности, и из-за того, что злоумышленники осознают, что по ним не будет открыт ответный огонь.

Президент также предложил нанимать на работу в школы в качестве сотрудников, которые обеспечивают безопасность на территории образовательных учреждений, бывших военнослужащих, которые знают, как обращаться с оружием.

Ранее сообщалось, что Трамп назвал причину, помешавшую ФБР предотвратить бойню во Флориде.

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