В Австрии рухнула Bitcoin-пирамида: пострадали более 10 тысяч человек

Более 10 тысяч австрийцев потеряли около 12 тысяч биткойнов после краха криптовалютнои системы Optioment в конце ноября 2017 года. Об этом пишет Die Presse.

Данный инцидент стал крупнейшей аферой с криптовалютой в Европе. Точная сумма потерянных средств неизвестна. По некоторым оценкам, она может составлять более 80 млн евро.

В конце января австрийская служба по надзору в сфере финансовых рынков FMA уже вызвала представителей системы Optioment в прокуратуру для дачи показаний. Власти подозревали их в мошенничестве и организации финансовой пирамиды.

Optioment функционировала как многоуровневая маркетинговая система. Многие инвесторы говорят, что сами были задействованы в продаже. Организаторы обещали участникам доход от инвестиций в 4% за неделю или другую соответствующую помощь за привлечение новых вкладчиков.

«Я привела туда всю семью. Мы вложили около 50 биткойнов. Я уверена, что деньги не вернутся «, — комментирует ситуацию один из обманутых вкладчиц.

Другой участник программы заявил, что побудил к участию в Optioment более 200 человек и жалеет об этом.

Систему Optioment основали два брата из австрийской земли Штирия и человеком с Нижней Австрии. На встречах инвесторов они назывались «тремя мушкетерами Optioment», устраивали шоу с игрой на воображаемых гитарах и организовывали сеансы медитации для того, чтобы участники могли «почувствовать уровень застрахованности взносов», сообщает участница пирамиды.

Организаторы пирамиды заявляли, что достижение обещанного прироста доходов обеспечивал робот-оператор криптовалюта В одном из видео они объясняют: «Ваши биткойны не исчезли. Они работают, вместо того, чтобы звенеть в ваших кошельках. Если мы все будем работать, то наши биткойны тоже поработают на нас».

В данный момент власти альпийской республики обратилась в Интерпол за помощью в поиске подозреваемых в организации мошеннической схемы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что сотрудники киберполиции страны разоблачили масштабную фишинговую кампанию, направленную на пользователей криптовалюты.