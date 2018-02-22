Прокуратура намерена забрать у застройщика 2 га земли под Киевом

Прокуратура Киевской области обратилась с иском о признании недействительным решения Броварского горсовета и договора аренды земель лесного и водного фондов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы на сайте ведомства.

Площадь спорного земельного участка стоимостью 14 млн грн составляет почти 2 га. Он был передан в 2006 году в аренду для строительства многоквартирного дома с соответствующей инфраструктурой. При этом не было принято во внимание, что данный участок относится к землям водного фонда как прибрежная защитная полоса водного объекта.

По мнению прокуратуры Киевщины, передача в аренду лесных земель состоялась с превышением полномочий, так как распоряжение такими землями относится к компетенции Кабмина. Кроме того, горсовет предоставил эту землю в аренду для нелесохозяйственных потребностей без изъятия из лесхоза и согласия землепользователя, а также изменения их целевого назначения.

Также предоставление в аренду земли состоялось в нарушение требований Водного кодекса Украины, так как часть земель накладывается на прибрежную защитную полосу озера. При этом на землях водного фонда запрещается строительство любых объектов, кроме берегоукрепления.

Ранее сообщалось о том, что в Броварах суд отпустил подозреваемого в убийстве участника АТО … под домашний арест.