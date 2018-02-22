Ученые нашли новый способ замедлить старение

Предотвращение развития патологического числа хромосом в клетках — анеуплодии — может помочь в борьбе со старением. К такому выводу пришла группа ученых из Португалии, говорится в релизе на сайте BioRxiv.org.

Ученые нарушили у подопытных грызунов механизм, отвечающий за митоз (процесс непрямого деления клетки). Нарушения митоза привели к прогерии — преждевременному старению.

Далее исследователи проанализировали маркеры старения клеток фибробластов, выделенных у младенцев, людей среднего возраста и стариков. Выяснилось, что с возрастом в организме подавляется белок Forkhead box M1, который регулирует активность генов, контролирующих деление клеток.

Искусственное увеличение этого белка в клетках пожилых людей способствовало прекращению аномального роста хромосом и снижению маркеров старения. Как отмечают ученые, результаты их эксперимента должны помочь разработать терапевтические методы борьбы со старением, которые будут основываться на увеличении эффективности митоза через Forkhead box M.

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