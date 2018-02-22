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Небесная сотня, Петербург

В Петербурге почтили память героев Небесной Сотни

Инф. «ФАКТОВ»

22.02.2018 6:11 91

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В российском Санкт-Петербурге вечером 21 февраля у здания генконсульства Украины состоялась акция к четвертой годовщине событий на Майдане. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Около 10 активистов пришли к дипмиссии, чтобы почтить память погибших во время Революции достоинства. Организатором акции выступила представитель петербургского демократического движения «Солидарность» Ольга Смирнова.

По ее словам, активисты передали генконсулу Украины синие и желтые цветы и открытку.

В листовке, как указала Смирнова, активисты написали, что граждане России, которые разделяют либеральные и демократические ценности, осуждают политическое руководство РФ и президента Владимира Путина за агрессию в отношении Украины.

Полицейские снимали все на видео, но не препятствовали проведению мероприятия.

Сообщается, что пока активисты общались с сотрудниками украинского консульства, против их акции выступали представители «Народно-освободительного движения», которые также пришли к зданию консульства с плакатами и флагами несуществующей «Новороссии».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в день памяти Героев Небесной сотни у львовской мэрии подняли красно-черный флаг.

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