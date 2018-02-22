Мадуро: Венесуэла выпустит свою вторую криптовалюту

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о намерении правительства страны выпустить новую криптовалюту. Об этом говорится в сообщении на сайте телеканала Globovision.

Вторая криптовалюта получит название Petro Oro.

«Я не хочу ничего продвигать, но у нас есть сюрприз касательно Petro Oro, у которого будут те же финансовые расценки, что и у нефти. Однако это вопрос следующей недели», — сказал Мадуро.

В правительстве страны рассчитывают, что использование новой технологии поможет в преодолении социально-экономического кризиса, сопровождающимся стремительным ростом цен и девальвацией национальной валюты.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 20 февраля Венесуэла выпустила собственную государственную криптовалюту El Petro. Её курс будет меняться в зависимости от колебаний цен на нефть. За один день продаж El Petro собрано 735 млн долларов. Венесуэла, страдающая от глубокого кризиса, надеется на то, что собственная криптовалюта позволит ей восстановить экономику.