"Укрзалізниця" намерена повысить цены на билеты на 24%
«Укрзалізниця» намерена в 2018 году повысить стоимость пассажирских перевозок в два этапа: весной и осенью в целом на 24%. Такую информацию исполняющий обязанности главы правления «Укрзалізниці» Евгений Кравцов озвучил в интервью «Громадському».
«На сегодня мы обратились в Министерство инфраструктуры как к регулятору пассажирских тарифов на железной дороге с просьбой о необходимости повышения тарифов в два этапа, дважды. Это — в апреле на 12% и осенью еще на 12%, вероятнее всего в октябре», — сказал он.
Также и.о. главы УЗ отметил, что «Укрзалізниця» планирует провести работу среди пассажиров для разъяснения разницы между поездами и уровнем их комфорта.
«Мы анонсировали введение официальной классности поездов — открытого простого и понятного для пассажиров объяснения о комфорте поездов», — добавил Кравцов.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на сайте «Укрзалізниці» появится функция waiting list, благодаря которой пассажиры смогут покупать билеты на нужные им направления, даже если их уже нет в открытой продаже.
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