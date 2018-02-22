ФИГУРКА ДНЯ."Фарфоровые" истории.22 февраля 2018

Сразу хочу обратить внимание на то, что слева — фарфоровая статуэтка из нашей коллекции. А справа — фотография, увиденная нами в прошлом году в одном из глянцевых журналов. Почему я решил дать их вместе? Сейчас попытаюсь объяснить, потому что история этой идеи, поверьте, того заслуживает.

Начну с того, что на одной из старейших Европе фарфоровых мануфактур — Аугартен, построенной в Вене в 1718 году — мы побывали с детьми лет пять назад. И, конечно же, получили огромное удовольствие и от посещения прекрасного музея фарфора, расположенного в летней императорской резиденции Аугартен, и от возможности руками прикоснуться к материалам, из которых на наших глазах создавались прекрасные фарфоровые композиции. Но не меньше, чем посещение музейной экспозиции, нас поразил парк Аугартен, созданный по желанию императора Иосифа II и превращенный по его же желанию в парк, доступный ''для всех людей''.

В парке Аугартен в прежние века регулярно проводились фестивали по выездке лошадей липицианской породы. Их еще называли ''танцующими венскими жеребцами''. Эти лошади, выведенные в свое время на конном заводе, принадлежавшем эрцгерцогу Карлу II, отличаются средним размером и при этом очевидной мощностью крупа и элегантностью манер. Рождаясь темными, они через 3−4 месяца светлеют и остаются затем узнаваемой белой или, скорее, светло-серой масти. Липицианы очень дружелюбны и хорошо обучаемы. Может быть, именно поэтому они являются основной породой лошадей, уже столетиями используемых в процессе обучения наездников в знаменитой испанской школе верховой езды в Вене. В столице Австрии не только на торжественные выступления, но даже на утренние тренировки этих лошадей продаются билеты и собирается огромное количество туристов и знатоков. Но увидеть знаменитые классические прыжки в исполнении липицинов — отдельная тема для разговора. Ведь такой прыжок, называемый каприоль, является самым эффектным и самым трудным в исполнении. Лошадь должна совершить его, встав на дыбы и в этот момент с места (!) оттолкнувшись от земли.

А теперь самое интересное. Приобретя представленную вашему вниманию статуэтку (уникальную! — обратите внимание на то, как лошадь буквально парит в воздухе рядом с жокеем!), я не представлял, что через несколько лет встречу в современном журнале фотографию, едва ли не абсолютно повторяющую этот сюжет, но только в реальной жизни — на прошлогоднем юбилейном фестивале в испанской школе верховой езды в Вене!.. Прыжок липициана, его амуниция, одежда жокея, сбруя — все словно скопировано. А ведь между производством нашей фигурки и фотографией — расстояние, по меньшей мере, в 60 лет!

Сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. И возможности почаще переживать такие восторги, которые посчастливилось пережить мне, открывая для себя мир этой замечательной фарфоровой композиции. Как всегда, искренне ваш.

Александр Швец

КАПРИОЛЬ

Страна: Австрия

Мануфактура: Augarten

Время выпуска: 1950-е годы

Размер: 30×27 cm