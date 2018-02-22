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74-й российский «гумконвой» пересек госграницу Украины

74-й российский «гумконвой» пересек госграницу Украины

Инф. «ФАКТОВ»

22.02.2018 7:30 108

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Автомобили 74-й российской «гуманитарной колонны» пересекли государственную границу Украины и въехали на оккупированный Донбасс.

В МЧС РФ заявили, что свыше 40 машин везут 430 тонн груза — медицинское имущество и детские продуктовые наборы. «Автомобили пройдут проверку российскими и украинскими представителями таможенных и пограничных служб в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов», — заявляли в России, однако украинская сторона по-прежнему не имеет возможности удостовериться, что именно ввозят на нашу территорию.

Разведка неоднократно сообщала, что под видом «гуманитарки» на оккупированные Россией части Луганской и Донецкой областей везут оружие и боеприпасы.

Как сообщали fakty.ua, по информации Минобороны Украины, в предыдущем «конвое» под видом гуманитарной помощи боевикам привезли технические средства разведки и радиостанции.

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