74-й российский «гумконвой» пересек госграницу Украины

Автомобили 74-й российской «гуманитарной колонны» пересекли государственную границу Украины и въехали на оккупированный Донбасс.

В МЧС РФ заявили, что свыше 40 машин везут 430 тонн груза — медицинское имущество и детские продуктовые наборы. «Автомобили пройдут проверку российскими и украинскими представителями таможенных и пограничных служб в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов», — заявляли в России, однако украинская сторона по-прежнему не имеет возможности удостовериться, что именно ввозят на нашу территорию.

Разведка неоднократно сообщала, что под видом «гуманитарки» на оккупированные Россией части Луганской и Донецкой областей везут оружие и боеприпасы.

Как сообщали fakty.ua, по информации Минобороны Украины, в предыдущем «конвое» под видом гуманитарной помощи боевикам привезли технические средства разведки и радиостанции.